El protagonista de Los Gremlins desvela sus ideas para una tercera parte

La máxima de que Segundas partes nunca fueron buenas cobra sentido con cintas como la continuación de Los Gremlins, película que logró arruinar la imagen que la primera parte había dejado en el imaginario colectivo.



Tanto es así que los constantes rumores de un reboot no parecen tan negativos en este caso si sirven para olvidar cómo fue aquella secuela, toda vez que deberían lograr recuperar la por otro lado irrecuperable atmósfera de la primera parte: estamos sin duda ante uno de esos productos ochenteros genuinos difícilmente reproducibles.



Pues bien, para Zach Galligan las cosas son muy diferentes, y el actor que tiene en Los Gremlins su mayor motivo de orgullo, no duda de que debería haber una tercera parte. Tanto es así, que ni corto ni perezoso tiempo atrás se lanzó a escribir cómo debería producirse la secuela, y lo ha revelado ahora en una entrevista con ING.



"¿Sabes lo que es una fractal? Es cuando tienes una cosa que es solo una pieza, y cuando las pones todas juntas tienes la pieza entera. Así, tienes una pirámide pequeña, pones varias pirámides juntas, y tienes una pirámide gigante. De esta manera los gremlins se unirían todos y darían forma a un gremlin gigante. Uno de talla similar a la de Godzilla que destrozaría Londres golpeando el Big Ben y cosas así", declara.



Sus sugerencias no quedan ahí: en su trama Gizmo sería vendido a través de eBay, algo que daría con él en tierras londinenses. Para poder combinarse con otros gremlins, estos deben sobrevivir más de 24 horas, algo que con los gremlins malvados no había pasado anteriormente. Y como eventual desenlace, cuando todo se hubiera complicado propone incluso que después de haber degenerado en numerosas bestias a cada cual peor, la última sería una inofensiva e incluso hermosa.



Por otro lado Galligan nunca fue guionista. Fue el actor reconocido por una película que tuvo la desdicha de padecer una secuela menos que mediocre.