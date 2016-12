Estás en CINE >> CRITICA >>

Aún resuenan en las salas de proyección los ecos de esa maravilla que es Del revés, pero Pixar no descansa, y en esta ocasión nos presenta su nueva apuesta para lograr pingües beneficios de cara a las fechas navideñas. Partiendo de la premisa de que los dinosaurios no se hubieran extinguido de nuestro planeta, la compañía de animación nos sumerge en una aventura donde un pacífico dinosaurio se alía con un retoño humano para tratar de regresar a su hogar, del que se ha alejado por accidente.



El viaje de Arlo es concebida y nace como una película pequeña, pero no por ello resulta despreciable respecto a los logros que ha ido acumulando Pixar a lo largo de los años, aunque podamos alegar que las fuentes de las que han ido bebiendo –o no han sabido desmarcarse en exceso– sus responsables resultan algo obvias: En busca del valle encantado por aquí, toques de El libro de la selva por allá, y un esquema que más o menos recuerda a Buscando a Nemo: un viaje iniciático donde el protagonista deberá formar equipo con alguien inesperado, solo para descubrir una fuerza interior que creía inexistente.



Sin embargo, digamos en su defensa que esta nueva producción de la factoría no busca precisamente innovar en lo temático (Del revés ya supuso un buen tour de force en este sentido, qué duda cabe), sino profundizar en lo referido al diseño de los paisajes y entornos donde se mueven los personajes, así como en el de los propios personajes. Asimismo, la música también juega un papel importantísimo, y cumple con creces. Todo ello contribuye a que nos encontremos ante una experiencia envolvente que termina por resultar adorable y levemente emocionante, combinando drama y humor, aventura y contemplación, a partes iguales. Además, vuelve a conseguir satisfacer tanto a los niños pequeños como a los sufridos padres de las criaturas.



Con esquema reminiscente del western clásico, y con algunos encuentros y episodios sorprendentes –el viaje propiamente dicho, por no destripar la trama en exceso–, y volviendo a echar mano de un protagonista con cierto grado de minusvalía (de nuevo Nemo planea por ahí), insistimos: se trata de una historia muy sencilla que, pese a todo, consigue transmitir buenas sensaciones y demuestra nuevamente el grado de perfección técnica que Pixar logra alcanzar, evolucionando sin parar y buscando formas de fascinarnos visualmente.