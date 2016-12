Ron Howard sigue soñando con una nueva película de Willow

Estás en CINE >> NOTICIAS >>

Su estreno se materializó en 1985, pero el largo camino de Willow comenzó a gestarse en 1972. Fue entonces cuando George Lucas concibió una película de héroe improbable —el granjero que trata de salvar a un bebé de las garras de una reina malvada— que acabaría siendo dirigida por Ron Howard.



Pese a ser muy recordada, la taquilla no fue especialmente generosa con una cinta que había costado 35 millones de dólares y recaudó 57,3. Las críticas contradictorias no parecían decidirse a la hora de juzgar a una película que, eso sí, con el tiempo se convirtió en objeto de culto.



No es de extrañar, por tanto, que en la actualidad se hable de Willow como uno de los regresos posibles al calor de las recuperaciones de iconos ochenteros. Hace diez años, de hecho, George Lucas ya especuló con la posibilidad de recuperar a sus personajes en una serie televisiva, si bien el proyecto no llegó a cuajar.



"En estos momentos, el equipo de Lucasfilm liderado por Kathleen Kennedy, que es una vieja y muy querida amiga, está obcecado de forma miope en el universo de Star Wars, como puedes imaginar", ha explicado Ron Howard en Reddit, preguntado por el tema en la promoción de In The Heart Of The Sea. "Así que creo que la posibilidad de tener de manera inmediata otra película de Willow no está en primera línea", prosigue pesimista, antes eso sí de especular con sus opciones y dejar una puerta abierta: "No obstante, Warwick Davis es un tipo tan guay, y ha evolucionado tanto como un hombre talentoso... ¡Él es Willow! Y un Willow mayor estaría bastante guay, por lo que nunca diré nunca jamás".