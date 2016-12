Las dudas sobre Iron Man 4 alcanzan al protagonismo de Robert Downey Jr.

Estás en CINE >> NOTICIAS >>

La ausencia de Iron Man 4 en la agenda de Marvel para los próximos años inquietaba poco habida cuenta del importante protagonismo del personaje en los distintos crossover, especialmente el de la tercera parte del Capitán América.



No obstante, las cosas han cambiado en días y de los rumores que cuestionaban el futuro del personaje en la estrategia de la compañía se ha pasado a los que cuestionan el propio protagonismo de Robert Downey Jr., quien a sus 50 años podría terminar por alejarse del superhéroe que le dio una segunda vida en Hollywood.



El hecho determinante para que se inicien las especulaciones sobre su reemplazo sería un tema de tiempos: hasta 2020 como pronto no habría margen para una nueva secuela, y para entonces Downey tendría 54 años, algo que ha permitido que varios medios recuerden sus palabras a Empire Magazine cuando a propósito de la próxima película de la mano del Capi explicaba que "soy consciente de que tendré 50 años cuando promocione esta película, el reloj va corriendo para la cantidad de recuerdos y participación que me permitiría a mí mismo y para no avergonzar al medio".



Eso, unido a declaraciones previas de un Kevin Feige que veía a Stark como una suerte de James Bond con actores reemplazables, y sobre todo con la falta de novedades propias de las fiestas navideñas, ha dado para que las miradas se centren en lo que le queda por delante al actor en la agenda de Marvel. De hecho hay quien señala como punto de despedida a las dos entregas de Avengers: Infinity War, que debe estrenarse en 2019.