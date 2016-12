Emma Stone dará vida a una joven Cruela de Vil

Estás en CINE >> NOTICIAS >>

No se vayan todavía, aún hay más: Cruela de Vil tendrá su propia película a modo de spinoff de 101 dálmatas y precuela de la misma. Y por si fuera poco, el proyecto —según The Hollywood Reporter— ya tiene hasta actriz protagonista, Emma Stone.



A pesar de que las negociaciones no están concluidas, la actriz tiene todos los números para dar cuerpo a la versión joven de Cruela de Vil, en una película que se llamará simplemente Cruela.



En el pasado Glenn Close interpretó al personaje en la versión en carne y hueso de 101 dálmatas estrenada en 1996, pero esta será la primera ocasión en que se le da vida para explicar sus orígenes y la evolución que la llevaron a ser la antagonista del clásico de Disney. Por ahora se desconocen los nombres del resto del reparto, así como la fecha de estreno prevista para la cinta.