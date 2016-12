Avengers: Infinity War buscará dar más protagonismo a los superhéroes secundarios

Estás en CINE >> NOTICIAS >>

En la Wizard Comic-Con y en el curso de una sesión de preguntas y respuestas, los hermanos Russo tuvieron ocasión de hablar no solo de su próxima Civil War, sino del crossover que dirigirán después de Los Vengadores: Infinity Wars. Allí quisieron destacar la importancia de dar relevo al protagonismo en el grupo de superhéroes, y cómo han iniciado un proceso para ver cuáles tendrán su propio arco argumental a la hora de elaborar sus tramas.



"Todo es finito, ¿no? Nada dura para siempre. Son ciclos. Algunos Vengadores de la fase 4 tendrán un papel más destacado y otros quizá dejarán de estar presentes", comienzan, para después explicar que todavía no tienen del todo claro cómo sucederá: "Veremos cómo se desarrolla, pero tienes que tratar a todos los personajes con respeto".



A juicio de los Russo, además, son importante estos cambios para dar variedad ya que "si has visto cuatro o cinco películas con el personaje líder con su propio arco, quiero ver algo de relato de los personajes secundarios". Es por eso que "nos estamos centrando en eso ahora mismo en Infinity War, en qué personajes podemos pasar a primera línea que todavía no han tenido su propio arco en este punto. Creo que veréis que los Vengadores de apoyo van a ser Vengadores de primera".