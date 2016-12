La secuela de Flash Gordon avanza: el guion está más cerca

Estás en CINE >> NOTICIAS >>

Se estrenó poco después de la segunda de las tres primeras Star Wars, que a su vez habían nacido inspiradas en su fuente original: los cómics de Flash Gordon. La película venía además con un tema de banda sonora firmado por el inigualable grupo Queen. Pero Flash quedó como un producto de su tiempo difícil de ver en estos días, que eso sí todavía conserva su valor de marca y que tiene muchas opciones de crecer en estos tiempos de space opera en que tanto Star Wars como Guardianes de la Galaxia han demostrado la vigencia del género.



El hecho de que Matthew Vaughn, uno de los realizadores de moda gracias a sus X-Men y a Kingsman, firmara por el proyecto sirvió para apuntalarlo, y ahora es Mark Protosevich el que confirma que hay guion para la secuela: "No veo el momento de empezar, y si tenéis curiosidad por el enfoque, no voy a decir una sola palabra. Todo lo que diré es que no será como ninguna versión de Flash que hayáis visto", explica alimentando la incertidumbre.



Protosevich, guionista de adaptaciones como Soy Leyenda o Soy Leyenda, estuvo a punto de trabajar con Vaughn en Thor en 2011. Veremos si el cruce está a la altura de las grandes expectativas creadas.