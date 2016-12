Estás en CINE >> CRITICA >>

Ha querido el devenir de la industria cinematográfica –y los caprichos de las distribuidoras– que en apenas unos pocos meses hayan desfilado por nuestra cartelera diversos estrenos que tratan de revisionar las películas de vaqueros, cada uno desde su peculiar punto de vista. Si Slow west o Deuda de honor reverdecían los laureles del género con apenas una semana de diferencia entre ambas, ahora es el turno de Quentin Tarantino para insistir en su amor por el spaghetti western, tras un Django desencadenado que no terminó de convencernos del todo.



Es innegable que Tarantino cuenta con una voz propia fácilmente reconocible. Eso sí, habría que discernir primero si sus peculiaridades consiguen entusiasmarnos –como al parecer sucede con un considerable porcentaje de la crítica mundial–, meramente entretenernos o si por el contrario sus ocurrencias se nos atragantan de un tiempo a esta parte. Fiel a sus señas de identidad, el cineasta de nuevo se toma su tiempo para desarrollar todo lo que le bulle en la cabeza al respecto de esta historia. El problema es que últimamente el estadounidense se está demostrando incapaz de desmarcarse de sus propios esquemas y armazones, entregándonos unas cintas que por lo general juegan a lo mismo una y otra vez: largos momentos de diálogos que basculan entre lo aparentemente tranquilo y lo tenso, solo para ser bruscamente interrumpidos por breves estallidos de violencia.



Por mucho que sus filmes se espacien en el tiempo, es innegable que cualquier espectador mínimamente consciente le ha pillado ya el truco a Tarantino, y se corre el riesgo de acabar provocando el hastío, por mucho que el mago detrás de la cámara eche mano de un buen surtido de trucos (porque haberlos, haylos). En el caso de Los odiosos ocho, mucho nos tememos que las casi tres horas de duración son un escollo difícil de superar, salvo que uno se provea de grandes dosis de paciencia; o al menos así lo entendemos, a la vista de lo que se nos ofrece en este nuevo espectáculo al servicio del ego de director y guionista.



La historia, con ecos de Hitchcock y Agatha Christie, nos sitúa en una casa donde una terrible ventisca ha obligado a refugiarse a un grupo de personajes de diversas procedencias, la mayoría de los cuales albergan intereses ocultos respecto a una convicta (la recuperada Jennifer Jason Leigh) que está siendo transportada a un pueblo para ser ejecutada. Tras una alargada presentación de personajes asistimos a los ya habituales diálogos marca de la casa, con aires teatrales, que van a ir construyendo una metafórica bola de nieve que, intuimos, arrasará con todo lo que encuentre a su paso cuando se acerque el clímax de la película.



Este nuevo ejercicio de estilo de Tarantino –¿en el fondo no lo son todos sus filmes?– se beneficia una vez más de su prodigioso aprovechamiento de los actores (con un descomunal Samuel L. Jackson, que por momentos se hace con todo el protagonismo), así como de una fotografía y una música –de Ennio Morricone– que potencian el efecto de lo que vemos en la pantalla. Además, el suspense está bien administrado, y las sorpresas van surgiendo cuando menos te lo esperas, tanto a nivel de revelación de secretos como a los ya consabidos y esperables baños de sangre, traducidos aquí en balas traicioneras.



Sin embargo, y como hemos apuntado, el realizador se regodea en exceso en su propia historia, obligando al espectador a soportar demasiadas escenas alargadas innecesariamente (no esperen muchas elipsis). Al no contar excesivas cosas –esto no es la entretenidísima Marte, pese a que casi coinciden en longitud de metraje–, el paso de los minutos va dejando su huella, y lo moroso de la narración supone un lastre. Por lo demás, y entre los mentados trucos de su máximo responsable, hallaremos una voz en off bastante acotada, algunos flashbacks, cámaras lentas y curiosidades diversas, pero como indicábamos arriba cuesta entusiasmarse ante esta octava propuesta en largometraje de Tarantino, por mucho que la cosa se anime hacia el final de la tercera hora.