El DeLorean de Regreso al futuro vuelve a fabricarse

La historia del DeLorean se ha relatado en demasiadas ocasiones para volver sobre ella. Hablamos del sueño de un visionario dispuesto a todo y que encontró una ayuda inesperada en una trilogía de la talla de Regreso al futuro, que convertía a su criatura metálica en uno más de los protagonistas, el que permitía que a mediados de los ochenta Michael J. Fox viajase por medio de su personaje a través del tiempo.



Es por ello que John DeLorean siempre estuvo agradecido a la trilogía de Zemeckis, si bien eso no impidió que sus esperanzas de comercializar un coche genuino se dieran de bruces contra la realidad.



Aun así, en estos tiempos de remake en que la marca lo es todo, los fans que recuerdan al vehículo por la saga y admiran cómo su diseño ha trascendido en el tiempo, ya no tendrán que limitarse a buscar unidades de segunda mano que restaurar para acomodarse en sus asientos.



Así, Stephen Wynne como CEO de DeLorean ha anunciado que va a iniciarse la producción de una réplica del DMC-12s desde la fábrica que tienen en Texas. Con un precio que rondará los 100.000 dólares, bastante más que los 45-55 mil que cuesta actualmente una de las réplicas. El condensador de fluzo (flujo sin errores de traducción mediante) no parece que vaya a estar entre sus prestaciones.