El productor de Batman Vs Superman habla de la oscuridad de Bruce Wayne

Estás en CINE >> NOTICIAS >>

"No va a dar una oportunidad a la gente. Es más que un vigilante. Ha pasado a ser no solo el policía, también el jurado y el verdugo", explica Charles Roven como productor de Batman Vs Superman en una entrevista con la revista Empire.



Roven habla así del personaje al que interpreta un Ben Affleck que parece sacudirse así las críticas iniciales a su casting, y cuenta además cómo el hecho de que nos encontremos a un Bruce Wayne mayor tiene relevancia en el estado del héroe de Gotham: "Es más mayor. Ha visto lo peor que puede hacer el hombre. Eso le ha oscurecido. Es más duro, está más enfadado, entiendo. Ha perdido a la gente cercana, y no por edad o enfermedad".



Queda menos para ver hasta qué punto llega esta oscuridad: el 25 de marzo de 2016. Menos de dos meses.