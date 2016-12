George Miller desvela qué falló en su Liga de la Justicia

Estás en CINE >> NOTICIAS >>

No es la primera vez que nos referimos al proyecto fallido de La Liga de la Justicia que iba a dirigir George Miller, pero hasta ahora nunca habíamos hablado de las circunstancias concretas que hicieron descarrilar el proyecto. En una entrevista con THR, Miller, recordando una vez más cómo fue la preproducción, ha desvelado cómo todo parecía bien encaminado, pero el entorno legal terminó por romper la planificación.



"Eso fue, hum, siete años atrás, creo. Y había un guion auténticamente bueno. Realmente me gustaba. E hicimos el casting verdaderamente rápido y lo montamos verdaderamente rápido", comienza relatando.



No obstante, las cosas se torcieron por un lado inesperado: "Dependía de una fecha de inicio y dependía de una legislación fiscal que estaba en manos de un nuevo gobierno australiano. Pero resultó ser una decisión demasiado grande para ellos en aquel momento y se vino abajo, y toda la película se vino abajo", remata.



Curiosamente, de las cenizas de la producción se dio forma a un documental sobre su rodaje que es todo lo que queda de la Liga de la Justicia de Miller. Por lo demás el próximo año tendremos la primera entrega cinematográfica en nombre del crossover, a la que seguirá una continuación dos años después.