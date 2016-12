Nuevos productores para la película de Battlestar Galactica

Estás en CINE >> NOTICIAS >>

En 2012 se estrenaron los últimos episodios vinculados a Battlestar Galactica bajo la serie Blood and Chrome, un escaso número de episodios en forma de precuela y con ambiciones de reinicio.



Dos años después, en 2014, comenzó a hablarse del proyecto de llevar al cine la franquicia, y el nombre de Bryan Singer como realizador se convirtió en su principal activo. La implicación del realizador en la saga X-Men fue complicando la adaptación, que ahora según The Tracking Board se reactiva con el fichaje de Michael de Luca como productor, una labor en la que le acompañará Scott Stuber.



La idea que ambos manejan es emplear un guion de Jack Paglen (quien aparece como escritor del libreto desde el inicio del proyecto) con la intención de "lanzar una franquicia en forma de evento masivo". Singer podría incluso seguir vinculado al film, esta vez limitando sus funciones a productor ejecutivo.



Con unos inicios que se remontan a 1978, Battlestar Galactica tuvo menos fortuna que otra saga galáctica coetánea como Star Wars, pues apenas duró un par de años en producción. Su regreso entre 2004 y 2008 se hizo no obstante con un puñado de fans y bajo la actual fiebre por la obra de George Lucas es comprensible que la idea de devolverla a la actualidad gane enteros.