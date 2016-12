Estás en CINE >> CRITICA >>

Lejos parecen quedar los tiempos en que Disney era sinónimo de adocenamiento, inercia y escasa capacidad de sorpresa. De un tiempo a esta parte, la longeva factoría cinematográfica se ha puesto las pilas y ha logrado convencernos de su capacidad de reacción, afrontando los tiempos que corren con renovadas energías, ideas y esmero a cada nuevo estreno que hacen llegar a las salas. Tal vez sea debido a su asociación con Pixar, pero el caso es que no podemos negar que títulos como Enredados, Big Hero 6 o Frozen han ido elevando su propio listón, entregándonos cintas que no podemos ignorar, y que ofrecen gratos momentos para el recuerdo.



Zootrópolis vuelve a hacer gala, al igual que en los filmes que acabamos de recordar, de una animación tan apabullante que roza la perfección. Los diseños de personajes y todo el despliegue técnico que los rodea sirven para que nos sumerjamos en este mundo de ficción donde todo tipo de animales conviven en una gran urbe. Pero claro, resulta preciso también encontrar algún tipo de aliciente en la parte narrativa de la historia, y de nuevo hallamos puntos en esa parcela para defenderla y aumentar la sensación de que estamos viendo algo más que digno.



La película resulta efectiva para todos los públicos, con un guion elaborado e ingenioso que incluye desde el humor más básico hasta referencias adultas a El Padrino o Breaking Bad, pasando por cierto choteo a propósito de las producciones de la propia Disney. Y no neguemos que el gag más conseguido de la cinta, el de los perezosos funcionarios –destripado sin piedad en el tráiler–, funciona a varios niveles, aunque principalmente moverá a la carcajada a los espectadores más talluditos de la sala.



Alegra ver que ciertas decisiones de los responsables de Zootrópolis se internan en cierta zona de riesgo para lo que es un producto supuestamente infantil, pero salen airosos el envite. Así, es grato que se procuren mantener las proporciones de los animales que pueblan este mundo de ficción, y no se ha buscado igualar los tamaños de todos ellos para mayor comodidad visual; de ese modo, las diferencias entre depredadores y presas quedan más patentes. Por otro lado, esa mezcla de noir y buddy movie que es el armazón básico del filme también entretiene sin problemas, aunque no se desmarque demasiado de su esquema habitual.



Pero, si algo destaca durante el visionado de la película, son los toques más profundos que se han sembrado de forma más o menos obvia. Encontramos apuntes de fondo sobre la discriminación y la segregación racial, los prejuicios, los clichés acerca de ciertos animales –sutil, pero muy profunda, la escena que gira en torno a la memoria de los elefantes–, la corrupción en los altos estamentos... apuntando la moraleja general hacia la integración, más que a ese sobado cliché de la superación personal al que se apunta en los primeros compases. En resumidas cuentas, una cinta muy entretenida que asimismo da pie a diversas reflexiones.