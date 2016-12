La secuela de Zombieland sigue en desarrollo

Estás en CINE >> NOTICIAS >>

Rhett Reese y Paul Wernick son parte del éxito de Deadpool, y no es ni mucho menos la primera película con su firma que seduce a la audiencia. En 2009 ambos guionistas dieron forma a Zombieland, una cinta que espoleada por la creciente afición al género zombie se convirtió en título de culto.



Estos días, durante la promoción de Deadpool han tenido ocasión de referirse a las posibilidades de una secuela de Zombieland, algo que bien podría pensarse que está fuera de sus planes ante la falta de novedades. Pues bien, nada más lejos de la realidad: "En verdad sigue en desarrollo en Sony, tienen a un par de guionistas dándole forma, nosotros seguimos de productores ejecutivos y seguimos guiando allá donde podemos, y, sí, todavía sigue habiendo mucho de lo que hablar, pero creo que ha de estar bien hecha, creo que todos los actores y Reuben [director] sienten que no hay razón para volver sobre ella si no es para hacerla exactamente como toca".



El proyecto de seguir tirando del buen sabor de boca que Zombieland dejó en la audiencia tuvo en 2013 una variante cuando se anunció el rodaje de un episodio piloto para buscar su explotación en formato teleserie. El encargo, de Amazon, reemplazaba a los actores que daban vida a los personajes principales y pese a que tanto Reese como Wernick habían ejercido de guionistas, el proyecto de serie fue descartado. Ahora vuelve a ver opciones, de nuevo apuntando a las salas de cine.