Los guionistas de Deadpool lamentan la retirada de Hugh Jackman como Lobezno: piensan en el crossover

La idea de cruzar a Lobezno y a Deadpool no está completamente descartada

Rhett Reese y Paul Wernick se encuentran muy ocupados estos días con la promoción de su nueva criatura, Deadpool, para la que han ejercido de guionistas y productores. Si apenas 24 horas antes de la publicación de esta noticia aprovechaban los actos de prensa para hablar de una secuela de Zombieland, ahora se adentran con mayor profundidad en la zona de las especulaciones con una que desde luego tiene opciones para ganarse a la audiencia natural de Deadpool.



"Diría que hemos roto todas las reglas, por lo que no hay reglas que temamos romper, así que nunca se sabe", comienzan explicando a propósito de un crossover con Wolverine.



"Ha hecho tantas versiones de Wolverine y todavía va a hacer una más, que simplemente he de creer que en algún punto quiera colgar las garras y es algo que entiendo que debemos respetar", apunta Wernick a propósito del "desafortunado" timing de su retirada. "Es momento de hacer el traspaso a alguien distinto", añade tras lamentar que el eventual crossover de su personaje no vaya a contar con el actor. Eso sí, luego matiza: "También podríamos presentarnos en el rancho de Hugh en Australia con cloroformo. Nunca se sabe".