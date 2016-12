El productor de Dragones y Mazmorras apunta al cruce entre Guardianes de la Galaxia y El Señor de los anillos

Estás en CINE >> NOTICIAS >>

Roy Lee, con un potente currículum que incluye cosas como The Lego Movie o The Ring, confía ciegamente en las opciones de Dragones y Mazmorras para asaltar las taquillas de todo el mundo. Un proyecto del que se lleva oyendo hablar durante años, y que fue adquirido en 2013 por Warner Bros con la intención de dar forma a una franquicia de primer nivel.



Con una adaptación infame estrenada en el año 2000, esta suerte de reboot tiene ya guion firmado por David Leslie Johnson, quien se encuentra muy ocupado estos días con Warner pues también está dando forma al libreto de Aquaman. Su labor es solo una pieza más en un mecanismo que debe funcionar con mucha precisión para cumplir con los planes que Lee tiene para Dragones y Mazmorras: "Una película con el tono de Guardianes de la Galaxia en universo de corte Tolkien. Porque si lo piensas todas las películas del Hobbit y El Señor de los Anillos tienen una clara formalidad presente, y ver algo divertido, como una comedia de aventureros en ese mundo, es algo que creo que la audiencia no ha visto antes".



Para reafirmar la autenticidad del proyecto, Lee explica que "todos los que están involucrados ahora mismo, especialmente el guionista del primer borrador, son fans desde el principio de Chainmail, que acabó siendo Dragones y Mazmorras, por lo que verás cosas muy fieles al material original así como nuevos elementos que han sido incorporados con los Wizards of the Coast, que están dando mucha información para elaborar el guion".



Posteriormente Lee se refiere al potencial de Dragones y Mazmorras como saga con la esperanza de que pueda dar incluso forma a spinoffs, dando pie a nuevos mundos y universos. Y cuantiosos ingresos, se entiende.