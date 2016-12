Sacha Baron Cohen explica por qué abandonó el biopic de Freddy Mercury

Estás en CINE >> NOTICIAS >>

Durante un tiempo Sacha Baron Cohen fue Freddy Mercury, pero al final la cosa no cuajó. Porque, por mucho que inicialmente sorprendiera la decisión de elegir al protagonista de Borat al frente del biopic del cantante, sus rasgos físicos permitían ver el evidente potencial, a la vez que el actor encontraba un registro muy diferente al de las comedias gamberras al que nos tiene acostumbrados.



Pues bien, en una entrevista con The Howard Stern Show, Sacha ha explicado por fin los motivos por los que abandonó el proyecto. Y estos no son otros que su sorprendente planteamiento argumental: "Yo estaba en plan: 'Bien, muy bien, o sea que es un poco Pulp Fiction, donde el final está en el medio y el medio en el final...'. Yo iba en plan: 'Muy bien, muy bien, es una película salvaje...' Y entonces él [En referencia a un productor/director que no concreta] dice: 'No, no, es una película normal'. Y yo me quedé: 'Espera, ¿entonces qué pasa en la segunda parte de la cinta?' Y él responde: 'Bueno, ya sabes, la banda continúa'".



De esta forma, Sacha no encajó la visión en que la película seguía después de la muerte de cantante relatando la continuación de Queen sin él: "Yo dije: 'Escucha, ni una sola persona verá una película en que el personaje principal muere de SIDA y luego continúas sin más'".



Curiosamente, entre los activos de la película se contaba con tener a Peter Morgan de guionista, y entre los candidatos a dirigirla se barajaban David Fincher y Tom Hooper.