Los fans reclaman la versión sin censura de Batman Vs Superman

Puede haber batido uno de los récords más indeseados: el de ser la película que mejor inicia la recaudación un viernes, para experimentar la caída más brusca al final del mismo fin de semana. Una consecuencia inapelable del boca a boca, que extiende lo que la crítica había venido diciendo en los días anteriores: Zack Snyder ha sido incapaz de sacar adelante el ambicioso crossover de Batman vs Superman, que para más inri tenía un papel estratégico en la estrategia de Warner para explotar los derechos de DC.



Pues bien, entre la decepción prácticamente generalizada ha surgido una nueva reacción que reclama la ya conocida como "Ultimate Cut", una edición extendida del film con 30 minutos adicionales y calificada para un público más adulto, cuya salida a la luz está prevista para el mercado blu ray en julio de este mismo año. Lo interesante es que, como anuncian en Comic Book, hay una petición desde Change.org que solicita a Warner una proyección limitada de esa edición en cines considerando que será de mayor calidad que la proyectada la pasada semana.



El movimiento, tenga o no participación Warner en el mismo, es de una gran utilidad para la compañía dado que facilita la expectación ante el lanzamiento del blu ray sobre el que pocas alegrías cabía pronosticar. No es ni mucho menos la primera vez que nos encontramos con algún movimiento similar, y de hecho tras el estreno de la séptima de Star Wars —tal y como recuerdan en ScreenRant— hubo quien incluso pedía firmas para que George Lucas retomara la dirección de la saga.



El tiempo dirá si la versión extendida añade o no algo a una película de por sí lo suficientemente larga como para no anotarse más méritos en su metraje.