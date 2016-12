Estás en CINE >> CRITICA >>

El visionado de Objetivo: Londres es un auténtico billete al pasado. En una época en la que los thrillers con mensaje reaccionario han ido perdiendo terreno en las salas de proyección, reducidos sobre todo a las producciones (o direcciones) de Luc Besson con Liam Neeson o Jason Statham de protagonistas, choca toparse con un producto tan caduco como este, donde un héroe todopoderoso se enfrenta a un inmenso ejército de terroristas islámicos y sale airoso del envite sin apenas llevarse más que unos pocos rasguños.



En esta ocasión, el ejército de un solo hombre viene encarnado en Gerard Butler, que representa todo el poderío norteamericano desplegado a la hora de vengarse del mal cometido por esos bárbaros que constantemente intentan acabar con la civilización que representan los yanquis. Totalmente pasado de rosca, pero aun así a un par de pasos de la autoparodia eficaz, el agente del Servicio Secreto que interpreta nos trae a la mente otros títulos deleznables de épocas pasadas como Air Force One o Independence Day, donde ya teníamos una buena dosis de patriotismo barato.



En una época donde el terrorismo islámico está presente en las noticias a diario, y donde en el terreno de la ficción se han logrado aproximaciones poliédricas, especialmente en televisión –Homeland, Rubicón–, irrita el simplismo de esta secuela de Objetivo: La Casa Blanca, que abraza sin complejos la solución fácil al conflicto: que intervengan los americanos y lo resuelvan todo felizmente, que para algo son los buenos; y los villanos de la función, por supuesto, son unidimensionales, para que los espectadores no se calienten demasiado la cabeza.



Además del mensaje de fondo, desfasado y deleznable, el film nos deleita con acción sin sentido, (vomitiva) camaradería llena de tópicos entre el presidente de EE.UU. y el protagonista, clichés familiares –el personaje de Butler esperando el nacimiento de un bebé, su mujer sufriendo por su destino–, toneladas de inverosimilitud e incoherencias, nula originalidad... en definitiva, un cóctel letal de tópicos y testosterona que resulta complicado de soportar por cualquier persona con un mínimo criterio.



Babak Najafi toma el relevo de Antoine Fuqua en la historia de este combatiente supremo, tratando de suplir sus defectos como realizador con algunos toques de calidad –un par de planos secuencia que nos indican lo mucho que le debe de gustar Hijos de los hombres (Alfonso Cuarón, 2006) suponemos–, algunos secundarios (con rostros conocidos) que tienen escaso peso en la trama y una duración lo suficientemente ajustada como para que la acción no decaiga en ningún momento. Pero dichos elementos no bastan para otorgarle un mínimo de dignidad a la cinta.