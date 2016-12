La leyenda de Tarzán

Estás en CINE >> CRITICA >>

Un personaje como Tarzán suele aparecer y desaparecer a rachas, normalmente esperando en la recámara durante algunos años para volver a las salas de proyección en cuanto se lo permiten las circunstancias, ya sea en versión animada o en imagen real, como es el caso que aquí nos ocupa. En esta ocasión es David Yates, responsable de las últimas cuatro entregas de la saga de Harry Potter, el realizador encargado de plasmar con solvencia las aventuras de este personaje creado por Edgar Rice Burroughs allá por 1912.



La labor de Yates contribuye a la adaptación de Tarzán a los nuevos tiempos –desde 1998 no habíamos tenido una versión cinematográfica con actores de carne y hueso–, y tanto las escenas de acción como los efectos especiales cumplen con lo esperado en un producto comercial. Los escenarios naturales también ayudan a meternos en la historia, y quien se deje seducir por la mera recuperación de un icono cultural probablemente no pida mucho más.



Sin embargo, poniéndonos puntillosos hay motivos para no estar demasiado satisfechos con el resultado final. No sabiendo escapar de su condición de blockbuster veraniego, el film se regodea en la exageración, abusando tanto de las imágenes generadas por ordenador como de la destrucción masiva –sobre todo en el clímax–, aunque son características que a priori no entroncan demasiado con la tradición del personaje, del mismo modo que sorprende verlo ejecutar ciertas acrobacias que directamente rememoran al Spiderman de Sam Raimi.



Por otro lado, el dibujo de los personajes principales es excesivamente esquemático. El pobre Alexander Skarsgard no es un portento de carisma, y durante media película le endosan a Samuel L. Jackson para que le haga de escudero y así lograr subir enteros en su capacidad de motivación de cara al espectador. Margot Robbie, pese a jurar y perjurar en un primer momento que no quiere ser la damisela en apuros, termina siendo precisamente eso, por desgracia para todos los que esperamos de ella algo más que una mera mujer florero. Christoph Waltz, por su parte, sigue encasillado en un tipo de villanos que dan el pego para quienes se conformen con poco, pero que deberían ser algo más que meramente odiosos.



En definitiva, estamos ante un entretenimiento de manual, bastante exagerado en determinados segmentos, que no emociona en absoluto y solo persigue rellenar momentáneamente el hueco dejado por Tarzán en la cartelera en los últimos años. Se trata, por desgracia, de una cinta superficial y de olvido rápido.