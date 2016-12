Entusiastas elogios al Punisher de Daredevil interpretado por John Bernthal

Estás en SERIES >> NOTICIAS >>

Dolph Lundgren, Thomas Jane, Ray Stevenson... The Punisher no terminaba de encontrar al actor adecuado para darle vida hasta que John Bernthal se cruzó con él. Eso si nos creemos las entusiastas declaraciones del productor de Daredevil Jeph Loeb, que hablando con Comicbook.com ha explicado que "Jon Benthal ha logrado su misión... su Punisher es extraordinariamente memorable en todos los aspectos".



Benthal, al que los aficionados a las series recordarán particularmente por su papel de Shane, ha logrado aparentemente recoger las señas de identidad del cómic y perfilar a un personaje rayano en lo psicótico, cuya naturaleza violenta le aleja tanto de sus enemigos como de aquellos a los que de alguna forma defiende.



Curiosamente, The Punisher en la serie comparte a juicio de Loeb un rasgo con Elektra: la distinta visión de cómo hacer las cosas al margen de la ley respecto a la de Daredevil. "Lo fantástico de la historia es que crea esa enorme división en su vida, porque la mujer a la que una vez amó vuelve y ciertamente tiene sus problemas con la moralidad y cómo logras que el trabajo se haga", cuenta al respecto. Sin duda Daredevil ha sido un gran hallazgo y promete seguir dando emociones fuertes a los espectadores.