El renacimiento de Heroes no da para una segunda temporada: adiós a Heroes Reborn

"Siempre fue el plan, al menos que Tim [Kring] se levantara un día y dijera: 'Oh, tengo otro episodio que contar'", explicó Bob Greenblatt, responsable de NBC Entertainment. Ciertamente en el pasado Kring había explicado que Heroes Reborn aparecía como un producto cerrado que se definiría en una sola temporada, pero ahora está confirmado: no habrá continuación.



A pesar de la idea inicial, no falta quien entienda que de haberse logrado un éxito equiparable al de los orígenes de la serie se habría forzado una continuación tal y como se hizo después de su primera temporada (también un producto cerrado y que habría dejado un aura de serie mítica de no haberse continuado con sus secuelas).



Por ahora Heroes ha concluido. Falta por ver si en algún momento del futuro los titulares de sus derechos se deciden a probar fortuna con ella, dado que como Kring ha explicado en alguna ocasión "la premisa del show es lo suficientemente elástica para reiniciar. Tiene una premisa básica, la de una cantidad indeterminada de gente que es consciente de que tienen poderes, y siempre podemos empezar con los orígenes de esa gente".