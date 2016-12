Lawrence Kasdan ubica temporalmente las películas de Star Wars de Han Solo

Estás en CINE >> NOTICIAS >>

El spinoff de Han Solo ocupa un lugar especial para los fans de Star Wars y del personaje, algo que al calor del último estreno cobra una especial repercusión y da especial relevancia a las palabras de Lawrence Kasdan, quien recientemente ha hablado sobre su ubicación temporal.



En el Director's Guild of America, Kasdan, hablando con J.J. Abrams, ha explicado cómo "la película no irá de 'Aquí es done nació y así es como fue educado'", según comenzó apuntando. "Creo que la película irá de cómo era 10 años antes", prosigue en referencia a la primera entrega de la trilogía original, "quizá algo antes". Después recuerda que "Kurosawa dijo una vez que los héroes son los que siguen cambiando y los villanos están encerrados y petrificados en lo que son, y Harrison Ford encarna en El Despertar de la Fuerza alguien que no está asentado en lo que es".



Las declaraciones de Kasdan, particularmente llamativas habida cuenta de que él se encargará del guion, sirven para alimentar la ansiedad de los seguidores a pesar de que su estreno no se producirá hasta mayo de 2018.