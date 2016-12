Leonardo Di Caprio aspira a interpretar a Vladimir Putin

Estás en CINE >> NOTICIAS >>

"Es muy, muy, muy interesante". Hasta 3 veces muy, en las declaraciones de Leonardo Di Caprio a la publicación alemana Welt am Sonntag sobre Rusia, todo antes de explicar su punto de vista sobre el país y su relación con el cine —al menos el de Hollywood—: "Creo que debería haber más films de la historia de Rusia porque tiene muchas historias dignas de Shakespeare. Eso es algo fascinante para un actor. Lenin también sería un papel interesante. Y también me gustaría un papel de protagonista como Rasputin".



Las declaraciones de Di Caprio, en el curso de la promoción de The Revenant (con una prometedora carrera hacia los Óscar, que finalmente podrían hacer justicia con su pasado), podrían quedar en poco menos que una curiosidad con un efecto de marketing más o menos deseado.



Curiosamente, el actor ya conoció al dirigente en una conferencia de 2010 en San Petersburgo. Probablemente a Putin la idea le parecerá más o menos atractiva no tanto por quién la protagonice, sino por lo que los guionistas cuenten o no de él.