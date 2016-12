Mark Ruffalo desvela claves del futuro de Hulk

Estás en CINE >> NOTICIAS >>

"Me encantaría hacer una película de Hulk, pero no es algo que esté bajo mi control", comienza diciendo Mark Ruffalo en una entrevista con Yahoo! a la enésima pregunta sobre una película autónoma del personaje con su protagonismo. "Está controlado por Universal. Marvel ni tan siquiera tiene los derechos, así que ni está en el horizonte, ni sé si lo estará", recuerda en relación a la compleja situación de copyrights que hace que todavía la distribuidora de cine mantenga algunos derechos en tanto otros están ya bajo el control de Marvel / Disney.



Aun así, por raro que resulte, lo que sí es posible es que Hulk aparezca en crossovers, y ahí explica cómo "hemos trabajado en un arco argumental verdaderamente interesante para Hulk en Thor 3, Los Vengadores 3 y 4, que hará que se vea como una película de Hulk, como una película propia".



Ruffalo concluye hablando sobre cómo evoluciona la tercera entrega de Thor: "Taika Waititi se une y lo adoro. Es algo sorprendente, y encaja en la idea de Marvel de hacer lo imprevisto, fichar de manera imprevisible, y traer al guionista y director inesperado. Realmente me interesa lo que está haciendo. Ahora están escribiendo el guion. Yo ya estoy pensando mucho en ello, tenemos reuniones para abordarlo y material con lo que estamos empezando a trabajar ya".