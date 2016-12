La serie de Arma Letal contará con Kevin Rahm, de Mad Men

Estás en SERIES >> NOTICIAS >>

Mel Gibson dijo no a la quinta entrega de Arma Letal, y los planes de una nueva entrega para la gran pantalla se complicaron. Aun así, el poder de la marca seguía siendo lo suficientemente valioso como para que en estos tiempos de furor por las series la pequeña pantalla no tuviera un hueco para ella.



De esta manera, a falta de que el piloto dé margen para proseguir, Kevin Rahm (Mad Men) ficha para dar vida al capitán Avery, quien se encarga de emparejar al personaje al que daba vida Gibson con el compañero que deberá darle estabilidad.



En cuanto a su trama, esta se centra en el ex Navy Seal Martin Riggs, quien se traslada a Los Ángeles tras la trágica pérdida de su esposa e hijo. Allí acabará abriéndose camino de la mano de Roger Murtaugh (Damon Wayans Sr.), en un fórmula bien conocida por el clásico ochentero que triunfó en la taquilla. También aparece confirmada la actriz Jordana Brewster para dar vida a la doctora Maureen “Mo” Cahill.