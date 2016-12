La secuela de Guardianes de la Galaxia primera película que se filmará en 8K

Opinión de los lectores

Daniel [ No identificado ] el 24 de enero del 2016 a las 01:36 dijo:

A mi no me parece mal que mejoren el aspecto visual, pero ya rodar en 8k es pasarse, realmente ya no disfruto tanto las películas con tanta resolución porque a veces parecen verse como documentales, yo tengo el blueray de avengers y que me lleve dios, parece un maldito documental o serie de televisión, nada que ver con una buena película en formato 35mm . obviamente si ruedan a 4k o 6k y le dan un buen tratado en postpro que no tenga ese aspecto tan digital estaría genial. y Ojo te lo digo yo que soy técnico de postproducción y vfx.