John Boyega promete más oscuridad para el Episodio 8 de Star Wars

John Boyega es una de las estrellas de la séptima de Star Wars, una película que por encima de cualesquiera consideraciones de fans o escépticos ha arrasado en taquilla y elevado al actor a una posición privilegiada que se alargará con su participación en la siguiente entrega.



Pues bien, hablando sobre el futuro de la saga Boyega ha prometido un tono "más oscuro" para el Episodio 8, algo que sin duda contrasta con el que durante gran parte del metraje de la séptima parte de Star Wars buscaba un aire desenfadado.



"Es algo bueno", explica a propósito de lo que podría ser el gran spoiler de Episodio VII y que afecta a uno de sus personajes más carismático (y refiriéndose al hecho de que ya sea algo conocido). "Ahora hemos empezado a trabajar en la siguiente película, por lo que vuelvo a guardar secretos", añade.



Lo que sí puede hacer sin revelar nada del argumento es comenzar con la larga carrera promocional, algo que hace explicando que el episodio 8 es una película "enorme, mucho más oscura, pero estamos emocionados". Y también tiene ocasión de referirse a la evolución de su personaje y sobre el entrenamiento que le ha obligado a padecer, eso sí, de forma progresiva: "Para esta película nos lo hemos tomado escena a escena, no hubo un gran régimen. Mi parte será mucho más física, con lo que podría estar en el gimnasio algo más", cuenta.



Podría afirmarse que hace demasiado poco tiempo del estreno del séptimo episodio para empezar con la promoción del octavo... pero eso sería como no haber entendido nada: la maquinaria ha arrancado tras años de planificación para no detenerse. Queda por ver hasta qué punto la audiencia se mantiene fiel en proporciones como las de la última entrega.