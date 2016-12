Kolma: Daisy Ridley repite con J.J. Abrams tras Star Wars

Estás en CINE >> NOTICIAS >>

Informan en THR que Daisy Ridley ya tiene planes más allá de las aventuras galácticas de Star Wars, y que curiosamente implican también a quien la dirigió en el Episodio VII: J.J. Abrams.



En esta ocasión, no obstante, Abrams no aparece como realizador de Kolma, un thriller sobrenatural en que pasará a desempeñar labores de productor. La dirección, en cambio, parece recaerá sobre Marielle Heller, quien muy probablemente se encargará de adaptar un libreto de Megan Holley.



La trama de Kolma, aunque este extremo no está confirmado, se basaría en una serie israelí estrenada bajo el nombre de All I’ve Got, y cuyo relato se centra en una chica que pierde a su novio en un accidente de coche. Tiempo después, cuando la chica fallece, recibe la oportunidad de elegir entre volver a la vida el día del mismo accidente, o vivir unida a su antiguo novio.



Todavía en una fase inicial de la producción, Kolma carece por el momento de fecha prevista para su estreno.