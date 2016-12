Angry Birds, la película

Estás en CINE >> CRITICA >>

Como espectadores, siempre suele ponernos en estado de alerta la llegada a la cartelera de películas basadas en videojuegos. Pese a que ha habido algún que otro intento apreciable de traslación de un medio a otro –desmarcándose de las historias originales en más de una ocasión, con vistas a poder sacar algo de jugo donde no suele haber demasiado–, lo cierto es que en general la mayoría de dichas cintas han pasado rápidamente a un piadoso olvido, cuando no se han inscrito directamente en las listas de lo peor de sus respectivos años.



Angry Birds asalta la taquilla sin arriesgar en exceso, presentándonos un argumento de corte familiar (en el amplio sentido), dirigido a niños que todavía no hayan llegado a la década de vida. Pese a que el protagonista es un gruñón que no termina de encontrar su sitio en la sociedad de pájaros donde reside, las pautas que se siguen durante el metraje nos resultan de sobra conocidas. Y aunque se mantiene hasta el final esa defensa de la diferencia, de querer desmarcarse de la masa, el mensaje nos llega filtrado por las convenciones de las películas de animación más previsibles.



Una vez arranca la historia y nos damos cuenta de sus limitaciones argumentales y de su linealidad –nada que objetar en el trabajo de animación, más que elogiable–, habrá algún que otro espectador que se exaspere ante el alargamiento de ciertas escenas, la falta de ritmo o por el modo en que el film se suma a la irritante moda del abuso de canciones y bailes cada escasos minutos. Eso sí, al menos los esperables segmentos de golpes, caídas y porrazos diversos cumple sin problemas, y tampoco se pueden poner pegas a los tres dobladores españoles de más renombre: Santiago Segura, José Mota y Álex de la Iglesia.



Sin embargo, es cuando conseguimos llegar hasta el último acto que la película parece por fin encontrar su razón de ser: la destrucción de la ciudad de los cerdos logra engancharnos, ofreciendo una catarsis en forma de andanada final de gags lo suficientemente trepidantes, gamberros y efectivos como para que salgamos de la sala con la sensación de que al menos gracias a la progresión de menos a más ha valido la pena pasar hora y media en la butaca. De pocas pretensiones y divertida solo intermitentemente, imaginamos que pasará al olvido más por su falta de alicientes realmente destacables que por resultar lesiva para nuestra salud mental. Ya es algo.