Ben Affleck quiere más: ha escrito ya su guion para Batman

La polémica inicial de su fichaje por Batman vs Superman pareció alimentar a un Ben Affleck que no se arredra ante las críticas, y que lejos de eso se ha erigido en uno de los escasos baluartes de la cinta dirigida por Zack Snyder.



Es por ello que, aunque la película haya estado lejos de ser un éxito —o precisamente por ello—, Affleck tiene planes muy serios para ganar en protagonismo y tomar él mismo las riendas de la autoría de alguna de las próximas entregas, tal y como se había venido especulando desde meses atrás. Así, si ya se había mencionado que el laureado director de Argo y guionista de El indomable Will Hunting podría adoptar bien el papel de realizador o de escritor del libreto, ahora todo parece indicar que al menos esta última función tiene ya algo concreto sobre la mesa.



Patrick Whitesell ha sido el encargado de confirmarlo en una entrevista con THR, donde desvela que "ha sido contratado para hacer al menos la primera y segunda parte de La Liga de la Justicia, con lo que son como mínimo tres películas vistiendo la capa. Hay un guión escrito por él con una idea verdaderamente guay, por lo que hay una opción adicional".



De esta forma, el planteamiento de Affleck estaría todavía sujeto a una difícil aprobación por parte de los responsables de Warner, que a estas alturas deben estar haciendo frente al difícil trago de digerir la decepción ante el estreno de Batman Vs Superman y replanteando su estrategia cinematográfica para el futuro. Además, el hecho de que se califique su idea de "verdaderamente guay" suena a uno de esos planteamientos originales a gusto de los fans, pero del que desconfían en general los directivos con enfoques más conservadores. Veremos si con el tiempo gana enteros para salir adelante, y si en ese caso Affleck acaba haciéndose cargo también de la claqueta haciendo del proyecto algo todavía más personal.