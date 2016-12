Mel Gibson dirigirá a Kurt Russell en una serie para televisión

Estás en SERIES >> NOTICIAS >>

Puede que la carrera de Mel Gibson se encuentre lejos de su época de mayor esplendor, pero al célebre director y protagonista de clásicos como Braveheart todavía le queda crédito en la industria.



Prueba de ello es el nuevo proyecto que le implica junto al intemporal Kurt Russell, con el que está a punto de embarcarse en la realización de la serie The Barbary Coast.



La serie, que se inspirará parcialmente en el libro publicado en 1933 The Barbary Coast: An Informal History of the San Francisco Underworld (obra de Herbert Asbury), tiene lugar durante la fiebre del oro californiana de 1893. Como recuerdan en Screenrant, otra obra de Asbury fue adaptada con éxito por Martin Scorsese en 2002: Gangs of New York.



Gibson, además de dirigir, ejercería de coguionista y se reservaría un papel regular en la función. Además de Russell, Kate Hudson también estaría entre el reparto confirmado para la serie, todavía sin fecha prevista de estreno.