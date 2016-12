Bryan Singer declara su amor a los X-Men

Estás en CINE >> NOTICIAS >>

El director no quiere a otro en su puesto

Tuvo su momento de gloria cuando llevó por primera vez a los X-Men al cine, en la que es considerada una de las primeras grandes películas de superhéroes y responsable a su forma de la oleada que desde hace años ha llevado grandes cintas a la cartelera. Tras la segunda parte dejó el puesto para volver a él con Días de futuro pasado y parece que no tiene intención de apartarse en lo posible.



"Adoro a estos personajes. Quiero ser el tipo que elija a la joven Tormenta, a Jean, quiero elegir quién es Apocalipsis", comienza en una entrevista con Digital Spy. "Quiero llevar a Magneto a un lugar diferente en su vida, hacer lo mismo con Raven. Quiero ser el que deja sin pelo a Xavier. No quiero que nadie más lo haga", añade.



Singer, además, explica que la idea es seguir narrando hasta que se dé forma al equipo de los X-Men como tal, "no a la escuela", sino "a los propios X-Men".



Veremos si el estreno de la siguiente entrega, X-Men: Apocalipsis le da para seguir al frente del supergrupo o se hace aconsejable el cambio de realizador.