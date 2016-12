El desafío (The Walk)

Estás en CINE >> CRITICA >>

Vaya por delante, para no engañar a nadie, que estamos ante una película totalmente innecesaria en la que se nos cuenta todo lo referente al paseo –a los distribuidores les debía parecer un título bastante inane, de ahí el desafiante cambio– de Philippe Petit sobre un cable situado entre las dos torres del World Trade Center el 7 de agosto de 1974. En 2008 el documental Man on wire (James Marsh) ya nos puso al día, con todo lujo de detalles, de la hazaña del funambulista galo, siendo su labor didáctica merecidamente recompensada con un Oscar al mejor documental, así como varios galardones más.



La versión que ahora nos llega de la mano del director Robert Zemeckis –recientemente recordado por su aportación al mito de Regreso al futuro, aunque sus posteriores contribuciones al séptimo arte no hayan gozado, ni de lejos, de igual relevancia– supone una todavía más meticulosa reconstrucción del golpe maestro de Petit; la narración de su hazaña se afronta desde la mistificación del propio acróbata y de su profesión, así como de los motivos que le llevaron a situarse sobre aquel alambre a 400 metros de altura. Además, si bien el documental de Marsh (de la reglamentaria hora y media) era más rico en los antecedentes de la proeza, desviándose algo del tema central y aportando una perspectiva mayor, en la cinta que aquí nos ocupa tenemos por delante la friolera de dos horas completas con la Torres Gemelas como objetivo único y primordial.



No podemos negar la factura eficaz del producto. Al fin y a la postre, estamos ante un film de la todopoderosa industria norteamericana del cine, y como tal se muestra impecable a la hora de darle al gran público lo que pide. Ahí tenemos los efectos digitales que saturan nuestras retinas en ciertos momentos –casi nos parece ver algún resto de croma en alguna esquina, de tan artificial que resultan según qué escenas–, la tensión de segmentos que beben directamente de las cintas de robos a lo Ocean’s Eleven (la música, el ritmo, la intriga...), así como los tópicos telefílmicos para conseguir una mayor implicación con el espectador, creándola de manera artificiosa (algo con lo que mucha gente comulga, pero al menos dejémoslo aquí escrito).



Pese al buen hacer de Joseph Gordon-Levitt, que sigue demostrando el grandísimo actor que es –imitando de un modo metódico y casi enfermizo tanto la gestualidad como el acento de Petit–, la sensación de alargamiento de la historia nos invade cada pocos minutos, y es comprensible terminar recayendo en el recuerdo del documental que mentábamos al principio; y es que, sin ser perfecta, aquella cinta ya era suficiente como para hacernos una buena idea de la proeza realizada por el equilibrista francés en mitad de aquel verano de 1974. Lo demás son ganas de espectacularizar su logro, y de hacerlo más digerible para un público que tal vez jamás visionara dicho documental.