Corey Hawkins elegido para protagonizar 24: Legacy

El reto es complicado, y en Fox lo asumen sin complejos: Corey Hawkins, actor afroamericano escasamente conocido (probablemente lo recuerden los espectadores de The Walking Dead) se encargará al menos del episodio piloto, y entonces podrá valorarse si su personaje Eric Carter tiene o no uno de esos endiablados días marca de la casa por delante.



A pesar de que a esta nueva entrega de 24 habrá que juzgarla esencialmente por su guion y su capacidad para volver a darnos episodios vibrantes, la trayectoria de Hawkins no puede ser más diferente de la de Kiefer Sutherland, que en su momento se puso en la piel de Jack Bauer con una larga carrera cinematográfica a sus espaldas.



Queda por tanto por ver cómo la audiencia acepta al nuevo personaje, y si cambiar al protagonista sirve para revitalizar un show que con sus constantes giros argumentales y rizados de rizo cada vez lo tiene más difícil para no agotar a la audiencia.