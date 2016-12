Estás en CINE >> NOTICIAS >>

Steven Spielberg no lo ve claro: no permitirá que otro actor sea Indiana Jones

Vuelven los rumores sobre una nueva entrega de Indiana Jones, y en esta ocasión espoleados por el propio Steven Spielberg. El veterano realizador ha tenido ocasión de referirse de nuevo al arqueólogo en una entrevista con Screen International y allí ha dejado claro que el reemplazo en el papel protagonista no es una opción, por mucho que en los últimos tiempos haya sonado como una vía mientras todas las miradas apuntaban a Chris Pratt.



"No creo que nadie pueda reemplazar a Harrison Ford como Indy", comienza Spielberg. "No creo que sea algo que vaya a suceder jamás", prosigue, "ciertamente no es mi intención tener algún día a un actor poniéndose en su piel de la forma en que muchos actores han interpretado a Spider-Man o Batman".



Spielberg, que remata con un "Solo hay un actor que va a dar vida a Indiana Jones y es Harrison Ford", realiza estas declaraciones a propósito de cómo la saga debería continuar, pero no se pronuncia sobre si esta tendrá efectivamente una quinta parte, o sobre los tiempos para materializarla habida cuenta de la avanzada edad de Ford. Sea como fuere, lo que parece seguro es que de haber una quinta con Spielberg, será con Ford... o sin ninguno de los dos.