David Koepp repetirá como guionista de Indiana Jones 5 pese al desaguisado de la cuarta parte

Estás en CINE >> NOTICIAS >>

Artículos relacionados

Han pasado ya siete años del estreno de la cuarta parte de Indiana Jones, y siete años desde que entrevistamos a David Koepp con motivo del estreno de Ghost Town, cinta que entonces dirigía y que nos sirvió para poder preguntarle por su punto de vista en todo lo relativo a la materialización de la película del arqueólogo.



Si entonces Koepp venía a reconocer que la realización del largometraje fue un proceso complicado que como guionista vivió con mucha frustración (no en vano antes George Lucas se había cobrado la cabeza de Frank Darabont con un libreto en el que todas las partes elogiaban), así como que el resultado final era simplemente lo que menos descontento generaba entre Spielberg, Koepp y Lucas, el destino ha querido darle una nueva oportunidad, y el hecho de que Lucas ya no sea el propietario de los derechos puede tener mucho que ver en su vuelta.



Keopp, en cuyo currículum lucen pese a sus altibajos cintas como Jurassic Park, War of the Worlds, La habitación del Pánico o la primera de Spider-Man con Sam Raimi, se incorpora según informan en THR bien para trazar una trama argumental desde cero, bien para abordar algún tipo de tratamiento previo, en una decisión que todavía no ha sido tomada.



Por ahora se desconocen más detalles pese a que prácticamente se da por descartado que Shia Labeouf vuelva a ejercer de hijo del Doctor Jones. La fecha de referencia es el 19 de julio de 2019, momento en que Harrison Ford volverá a lucir su icónico atuendo en las carteleras de todo el mundo (para entonces el actor contará con 77 años de edad, 38 años más que cuando ejerció el papel por primera vez).