Una de las protagonistas de Cazafantasmas critica su tráiler

Estás en CINE >> NOTICIAS >>

"Es un reinicio, no un remake. Sé que es raro que en el tráiler digan 'Hace 30 años', porque esta película es como si la primera no hubiera tenido lugar", explicó en The Johnny & Rich Show Melissa McCarthy, una de las protagonistas de la nueva versión de Los Cazafantasmas.



A pesar de que McCarthy muestra su desconcierto con el planteamiento promocional escogido por el tráiler, defiende la cinta, que describe como "la misma historia clásica", eso sí, "contada de forma totalmente diferente". Poco después califica al adelanto promocional de "muy confuso" y subraya que "ya se ha preguntado por el tema" a los responsables de marketing.



Tras años de idas y venidas con una nueva iteración en la saga que se saldaron con un reboot de corte femenino, el estreno de la nueva cinta está previsto para este verano, en concreto el 15 de julio.